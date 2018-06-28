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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye eleştiri

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'ye eleştiri

Açıklamaları

( İSTANBUL )- " Barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırılmıştır"- Bakan Soylu'da 2019 yerel seçimleri mesajı- " 2019 Yerel seçimlere seki ay kaldı. Arkadaşlarımdan ricam sahadan çıkmamaktır" İSTANBUL

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,, seçim sonuçları ile ilgili CHP'ye eleştiride bulunarak, " Barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırılmıştır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'nin İstanbul İlçe başkanlıklarını ziyaret ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilk ziyaret ettiği ilçe Beyoğlu oldu. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Soylu'ya burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerin ülke , millet ve gelecek nesiller için çok önemli olduğunu söyleyerek, " Türkiye için yeni bir milat . İnanıyorum ki tüm hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir adım. Türkiye'nin her tarafında geçmiş seçimlere nazaran en olaysız, en huzur içinde bir seçim oldu. En çok sevineceğimiz bütün dünyaya nazire edercesine katılımın çok yüksek olması.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni sistemde Türkiye çok güzel adımlar atacak. Milletimiz bize güvenmiştir. Neyle mücadele ettiğimizi iyi biliyoruz. Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır. Türkiye'de bugün barajı aşamayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırılmıştır. Milletimizin çok iyi bir şekilde bunu tahlil ettiğini düşünüyor. 2019 Mart seçimlerine sekiz aylık bir süre kaldı. Arkadaşlarımızdan ricam sahadan çıkmamaktır. Bu kampanyanın hala yerel seçime kadar devam ettiğini milletimizle paylaşmaktır. . Mart yerel seçimleri büyük bir hayati önem taşımaktadır. Partimiz bir seçim daha kazandı. İnşallah AK Parti'ye nazar değmez. Önümüzdeki yerel seçim başka bir önem arz ediyor" dedi.
(SA-EY
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