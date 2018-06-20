İçişleri Bakanı Soylu: 'Terör örgütleri şımartılamaz' - İSTANBUL
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütleri şımartılamaz" - İSTANBUL - Bakan Soylu'nun salona gelişi - Bakan Soylu'nun konuşması"Terör örgütleri şımartılamaz" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Eğer terör örgütleri şımartılırsa önünü alamazsınız. Bu mümkün değildir. Dünyada hiçbir ülke hiçbir terör örgütüyle masaya oturmamıştır. Çünkü, terör örgütünün işi terördür. Meşruiyet, terör örgütlerini bitiren anlayışın kendisidir" - "Kimse kusura bakmasın. Menderes'in acısını hatta fazlasını bize 15 Temmuz'da yaşatacaklardı"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer terör örgütleri şımartılırsa önünü alamazsınız. Bu mümkün değildir. Dünyada hiçbir ülke hiçbir terör örgütüyle masaya oturmamıştır. Çünkü, terör örgütünün işi terördür. Meşruiyet, terör örgütlerini bitiren anlayışın kendisidir." dedi. Soylu, Topkapı'da bir otelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.Doğu ve güneydoğudaki huzur ortamına dikkati çeken Soylu, "Bu huzur, oraya ve Türkiye'ye kolay gelmedi. Bu huzur, özellikle bizim ülkemizin her tarafına lazım. Bu huzuru yükseltirsek, Orta Doğu'yu ve etrafımızdaki coğrafyayı da huzurla bütünleştirme şansına sahip oluruz. Siz asil insanlarsınız. Bu asaletinizi her noktada gösteriyorsunuz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmem gerekir. PKK bugüne kadar oradaki vatandaşlarımıza zarar verdi. Bu niçin söylüyorum biliyor musunuz? 24 Haziran önemli bir karar zamanıdır." diye konuştu. Soylu, terör örgütlerinin şımartılmaya gelmeyeceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:"Eğer terör örgütleri şımartılırsa önünü alamazsınız. Bu mümkün değildir. Dünyada hiçbir ülke hiçbir terör örgütüyle masaya oturmamıştır. Çünkü, terör örgütünün işi terördür. Meşruiyet, terör örgütlerini bitiren anlayışın kendisidir. Bugün özellikle yapılanları esefle takip ediyorum. Ne istiyorlar Kürt kardeşlerimizden? Oradaki haraçlar devem etsin, çocuklar dağlara çıksın terörist olsun mu istiyorlar? Öğretmenler okula gelmesin mi, doktorlar hastanelere gelmesin mi istiyorlar? Havalimanları çalışamasın, uçaklar korkudan inemesin mi istiyorlar?"24 Haziran seçimlerinin önemine işaret eden Soylu, demokratikleşmenin devamı için de önemli bir karar verileceğini kaydetti. Soylu, Türkiye'de bir daha başbakan asılsın istemediklerini dile getirerek, "Kimse kusura bakmasın. Menderes'in acısını hatta fazlasını bize 15 Temmuz'da yaşatacaklardı. Ben o akşam Hakkarili gençlerimize demokrasi anlatıyordum, Çalışma Bakanlığının en alt katında. 1,5 saat sonra Türkiye'de darbe olacağını bilemezdim. Bizim aklımızla oynuyorlar. Ne olursunuz, bizim aklımızla oynamalarına izin vermeyin. Elimizdeki en önemli güç. Oy ve sandıktır. Bu oyu Türkiye'nin geleceği için kullanalım." değerlendirmelerinde bulundu.Soylu, konuşmasının ardından kanaat önderleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.