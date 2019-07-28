İçişleri Bakanı Soylu, şehit Taha Uluçay'ın cenazesi için Kayseri'ye geldi Haberi

-Şehidin naaşıınn getirilmesi

-Şehidin arkadaşlarından ve yakınlarından görüntü

-Süleyman Soylunun gelişi ve şehidin yakınlarına taziyede bulunması

-Şehidin fotoğrafı



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi için Kayseri'ye geldi. Taha Uluçay'ın cenazesi için Hulusi Akar Camii'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehit Uluçay'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı cami avlusundaki musalla taşına konuldu. Burada şehidin kardeşi ve silah arkadaşları, şehidin naaşına sarılarak göz yaşı döktü. Çok sayıda vatandaş şehidin cenazesine katılmak için cami avlusuna gelirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kayseri'ye geldi. Süleyman Soylu, şehidin naaşı başında, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Baksan Soylu, öğle namazını kılmak için Hulusi Akar Camii'ne girdi.

