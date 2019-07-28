Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Taha Uluçay'ın cenazesi için Kayseri'ye geldi Haberi

İçişleri Bakanı Soylu, şehit Taha Uluçay'ın cenazesi için Kayseri'ye geldi Haberi

cenazeden detay

Başsağlığı Sarılar Polis Memuru Teröristler Saldırı 

-Şehidin naaşıınn getirilmesi
-Şehidin arkadaşlarından ve yakınlarından görüntü
-Süleyman Soylunun gelişi ve şehidin yakınlarına taziyede bulunması
-Şehidin fotoğrafı

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi için Kayseri'ye geldi. Taha Uluçay'ın cenazesi için Hulusi Akar Camii'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehit Uluçay'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı cami avlusundaki musalla taşına konuldu. Burada şehidin kardeşi ve silah arkadaşları, şehidin naaşına sarılarak göz yaşı döktü. Çok sayıda vatandaş şehidin cenazesine katılmak için cami avlusuna gelirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kayseri'ye geldi. Süleyman Soylu, şehidin naaşı başında, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Baksan Soylu, öğle namazını kılmak için Hulusi Akar Camii'ne girdi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı