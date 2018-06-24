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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, seçim güvenliği tedbirlerini Bakanlıktan takip ediyor - ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu, seçim güvenliği tedbirlerini Bakanlıktan takip ediyor - ANKARA

- Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinden detaylarSoylu seçim güvenliği tedbirlerini Bakanlıktan takip ediyor - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ülke genelinde alınan güvenlik tedbirlerini Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinden takip ediyorANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla ülke genelinde alınan güvenlik tedbirlerini Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinden takip ediyor.İçişleri Bakanlığında oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde seçim güvenliği tedbirlerini anbean izleyen Bakan Soylu'ya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Selim Çapar ve ilgili kurumların yetkilileri eşlik ediyor.Soylu, buradan illerde bulunan seçim güvenliği merkezlerindeki yetkililerle video konferans yöntemiyle görüşmelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi alıyor. - Havadan ve karadan anlık takipBakan Soylu, video konferans ekranlarından emniyet ve jandarma bölgelerindeki aktif kameralar, helikopter ve dronelardan alınan görüntüleri anlık olarak takip ediyor.

General Jandarma Kamera Konferans Helikopter 

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