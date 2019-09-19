İçişleri Bakanı Soylu, savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı - ANKARA Haberi
- Uluslararası Güvenlik Kongresi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun savunma sanayi teknoloji standlarını ziyaret etmesiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katıldı. Soylu, program öncesi savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı.
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