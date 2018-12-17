Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan Başbakanı İmran Khan İle Görüştü Haberi

- İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan Başbakanı İmran Khan İle Görüştü Haberi

Karşılama

İslamabad İslam Bakanlık Sınır Güvenliği Terör Örgütü 

-İmran khan ile görüşme

(İSLAMABAD) - İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüştü İSLAMABAD

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak için Pakistan’a geldi. Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya gelen Soylu, sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konularını görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan’a geldi. Başkent İslamabad'daki Nur Khan Askeri Havalimanı'nda, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılandı. Türkiye İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra Soylu, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shehryar Afridi’yle de görüşen Soylu, göç, terörle ve FETÖ'yle ortak mücadele, Pakistan polislerinin eğitimi konularını değerlendirdi.
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı