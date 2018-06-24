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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı - İSTANBUL

- Bakan Soylu'nun oy kullandığı okuyldan detaylar - Bakan Soylu'nun gelişi - Bakan Soylu'nun oy kullanması, - Bakan Soylu'nun açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, oyunu kullandı - Süleyman Soylu: - "Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı" - "Milletimizin vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz"İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.Soylu, saat 09.20'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi.Burada bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, "1003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:"Türkiye'de bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibarıyla da oy kullanma işlemleri tüm Türkiye'de sorunsuz bir şekilde başladı, 81 vilayetimizde, hem polis hem jandarma bölgelerimizde Allah'a şükürler olsun. İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah."

Polis Jandarma Osmanpaşa Allah 

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