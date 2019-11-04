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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Millet onları çöp toplasın, imar ve inşa etsin diye seçti, millet onları terörle birlikte hareket edip, istiklal marşına hakaret etsin diye seçmediler' İzle

İçişleri Bakanı Soylu: 'Millet onları çöp toplasın, imar ve inşa etsin diye seçti, millet onları terörle birlikte hareket edip, istiklal marşına hakaret etsin diye seçmediler' İzle

Soylu'nun açıklamaları

İstiklal 

-detaylar

( ANKARA -2) İçişleri Bakanı Soylu: "Millet onları çöp toplasın, imar ve inşa etsin diye seçti, millet onları terörle birlikte hareket edip, istiklal marşına hakaret etsin diye seçmediler" ANKARA

- İçişleri Bakanı Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında açıklamalarda bulundu.
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