İçişleri Bakanı Soylu:'Kolluk birimlerinin sokaktaki görünürlüğü arttırdık, bu sayede şehirdeki suça eğilimleri kişilerin suçtan kaçınmasını sağladık'
bakanın konuşması
( ANTALYA ) İçişleri Bakanı Soylu:"Kolluk birimlerinin sokaktaki görünürlüğü arttırdık, bu sayede şehirdeki suça eğilimleri kişilerin suçtan kaçınmasını sağladık"-Birileri para kazanacak diye topluma gelişi güzel mesaj vermenin elbette bir sorumluluğu olmadır"-"Bekçilerimiz bugüne kadar 3 bin 959 hırsılık olayına doğrudan müdahale etti.-"Haklarında arama kararı olan 63 bin 730 şahsın yakalanmasını sağladı"-"Sosyal medyadaki klavye kahramanları tecviratlarını devam ettiriyorlar. Bunların arkasında kimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz"
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