İçişleri Bakanı Soylu, Kamboçyalı mevkidaşı ile görüştü

-İmza Töreni

-Tören sonrası konuşma

-Genel ve detay



( ANKARA )- Türkiye - Kamboçya arasında "Güvenlik İş Birliği Anlaşması" imzalandı ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kambocya Basbakan Yardımcısı ve İçisleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng ile görüştü. İkili görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Soylu, mevkidaşı Sar Kheng ile heyetini Bakanlık'ta ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Kamboçya'nın ikili ilişkilerinin 60'ıncı yılında olduğunu aktaran Bakan Soylu, Türkiye - Kamboçya arasındaki temasların ivme kazandığını söyledi.



İkili görüşmede birçok konunun ele alındığının altını çizen Bakan Soylu, terörle mücadeleden FETÖ'ye, göçten uyuşturucuyla mücadeleye kadar heyetler arası görüşmede birçok değerlendirme yapılacağını ve yapıcı bir görüşme olacağını ümit ettiğini anlattı. Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran Bakan Sar Kheng ise, "Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını" imzalamaktan dolayı mutluluk duyduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin artırılması konusunun gelecekte çok fazla geliştirilebilecek bir alan olduğunu anımsatan konuk Bakan Sar Kheng, Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu gelişmişlik, kalkınma ve güvenlik anlamındaki hamlelerinin kendilerini oldukça etkilediğini aktardı. Konuşmaların ardından iki heyet arasında görüşme gerçekleştirildi.

Heyetlerarası görüşmenin ardından Soylu ve Kheng tarafından "Güvenlik İş Birliği Anlaşması" imzalandı. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Kamboçya hükümetine, FETÖ/PDY'ye karşı gösterilen kararlı mücadeleden dolayı teşekkürlerini iletti. Ülkelerarası atılacak adımların devam etmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını belirten Bakan Soylu, şehirlerdeki kamu düzeninin sağlanması ve trafik kontrolü konusunda iş birliklerinin bugünden sonra çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve tecrübe, deneyim, bilgi paylaşımlarının süreceğini kaydetti.

Sivil toplumla ilişkiler konusunda iş birliği adımı atacaklarını bildiren Bakan Soylu, "İmzaladığımız anlaşma çerçevesinde güvenlik, eğitim, emniyet, sahil güvenlik, jandarma ve polis akademisindeki eğitimler konusunda önemli iş birlikleri içerisinde bulunacağız" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca görüşmede, mevkidaşı Bakan Sar Kheng ile terörle mücadeleyle ilgili karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduklarını aktaran Bakan Soylu, "PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerin bilgilerini paylaştık. Ayrıca, şu anda dünyada ciddi bir göç dalgası var, bölgelerimizdeki göç dalgasını da konuşma fırsatı elde ettik" şeklinde konuştu.

Bakan Sar Kheng ise anlaşma ve temaslarla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerleyeceğini umduklarını ve iş birliğinin arkasında olduklarını söyledi.





