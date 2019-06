İçişleri Bakanı Soylu, “İstanbul’un medeniyet ve inanç değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin“

--Bakan Soylu'dan detay

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul sadece bizim İstanbulumuz değildir. Bu İstanbul Bakü’den, Doğu Türkistan’dan, Halep’ten, Kerkük’ten, Mekke’den, Medine’den, Selanik’ten, Kosova’dan, Bosna’dan buraya bakanların ve büyük bir medeniyetin, büyük bir zenginliğin İstanbul’udur. İstanbul’un medeniyet ve inanç değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftara Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Türk soydaşları ve kanaat önderleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar oruçlarını açtı. . “57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir” İftarda bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Bu sofradaki halimiz bir şey daha anlatmaktadır. Dünyada nasıl bir zulüm olduğunu, nasıl bir mücadele olduğunu, masum insanların nasıl göçe zorlandığını, göç yollarında nasıl bir eziyet yaşandığını anlatmaktadır. Bakın bizim kültürümüzde türkülerimiz vardır. Sevda türkülerimiz vardır. Kahramanlık türkülerimiz vardır. Ama bizim türkülerimizin en hüzünlüsü, en duygulusu, içimizi en çok acıtanı, en acıklısı göç türküleridir. Bizim milletimiz göçü her yönüyle yaşamıştır ve yaşamaktadır. Hem buradaki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın büyük bir zulümle beraber göçe zorlanması hasebiyle göçü yaşamıştır hem de Anadolu’da bu göçe, sadece Türkmen kardeşlerimize değil, Suriye’den, Irak’tan can korkusuyla yerinden yurdundan edilen, tarihi bağlarımız olan, dini bağlarımız olan insanlara kucak açarak bu göçü yaşamıştır. Bugün Türkiye’de Ahıska Türkleri, Uygur Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Irak Türkmenleri, Afganistan, Özbek ve Türkmenler ile diğer Türk soylu gruplardan bugüne kadar toplamda 89 bin 951 kişiye insani ikamet izni ve 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Bu kardeşlerimizin ülkemizde kalış, çalışma izni, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul işlemlerinde yasalarla sağlanmış kolaylıklara erişimleri sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. “Biz bugün bir lider bulduk, Recep Tayip Erdoğan, ona sahip çıkmanızı istiyoruz” Türk soydaşlarına verilen her sözün yerine getirildiğini belirten Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Geçen yıl burada söz vermiştik. İşlemlerinizi kolaylaştıracağız demiştik. Çocuklarınız okula rahat gidecek diye size söz vermiştik. O günden bu güne kadar vatandaşlık dahil, ikametgahlar dahil elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk. Bu topraklarda Türk soylu olan kardeşlerimiz bizim için ayrıcalıklıdır. Ülkeler kolay kolay değerlerine sahip, medeniyetine, inancına, soyuna, boyuna, kardeşliğine sahip, elini açtığı zaman ‘Allah’ım nerede olursa olsun kardeşlerimi bu zulümden kurtar‘ diyen, gözyaşlarıyla dua eden liderler kolay kolay bulmazlar. Biz bugün bir lider bulduk, Recep Tayip Erdoğan, ona sahip çıkmanızı istiyoruz” dedi.

“İstanbul’un medeniyet ve inanç değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin“ İstanbul’un önemine değinen Bakan Soylu, “Bizim İstanbulumuz hepimizin İstanbul’u, sadece bizim İstanbulumuz değildir. Bu İstanbul Bakü’den buraya bakanların İstanbul’udur. Bu İstanbul Doğu Türkistan’dan buraya bakanların İstanbul’udur. Bu İstanbul, Halep’ten, Kerkük’ten buraya bakanların İstanbul’udur. Mekke’den, Medine’den buraya bakanların İstanbul’udur. Selanik’ten, Kosova’dan, Bosna’dan buraya bakanların İstanbul’udur. Hepimizin ve insanların İstanbul’udur. İstanbul büyük bir medeniyetin, büyük bir zenginliğin İstanbul’udur. Bu İstanbul’u size bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bir evladınız ve kalbi sizle atan biri olarak söylüyorum İstanbul’un medeniyet ve inanç değerlerini bilmeyenlere yüz vermeyin” diye konuştu.