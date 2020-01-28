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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu ile Sağlık Bakanı Koca depremde 6 evin yıkıldığı köyde incelemede bulundu

İçişleri Bakanı Soylu ile Sağlık Bakanı Koca depremde 6 evin yıkıldığı köyde incelemede bulundu

Bakanların incelemesi

Başsağlığı Deprem Hayvan 

-Köyden detaylar
-hayvanlar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 evin yıkıldığı Çevrimtaş köyüne giderek incelemede bulundu.Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8'lik depremde Sivrice'nin Çevrimtaş köyünde bulunan 45 evden 6'sı yıkıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Köye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca giderek Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül'den bilgi aldı. Depremde yakını hayatını kaybettiği için gözyaşlarına hakim olamayan bir kişiyi gören Soylu, onu teselli edip başsağlığı diledi.Depremde hayvanları zarar gören vatandaşlara 28 büyükbaş, 70 küçükbaş hayvan verildiği, hayvanlar için 3 çadır kurularak ve yem ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.Öte yandan, depremde yıkılan evlere 2007'de ağır hasar raporu çıkarıldığı ve bu mülk sahiplerine o dönem Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ev verildiği aktarıldı.
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