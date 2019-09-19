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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde 354 bin Suriyeli geri dönmüştür' - ANKARA Haberi

İçişleri Bakanı Soylu: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde 354 bin Suriyeli geri dönmüştür' - ANKARA Haberi

İçişleri Bakanı Soylu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde 354 bin Suriyeli geri dönmüştür" - ANKARA - Uluslararası Güvenlik Kongresi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.
(3)"Ne Avrupa politikası ne de dünya politikası rasyonalite üzerinden yürümemektedir""Bir ilkokulda, ortaokulda okuyan öğrencimizin rahat bir şekilde tespit edebildiği meselelere Avrupa liderleri de dünyanın gelişmiş ülkeleri de maalesef çok uzaktan ve ilgisiz bakmaktadırlar""Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 600 bini aşmıştır""Türkiye'nin düzenli göçü yönetmedeki temel politikası geri göndermeme ilkesine sadık kalmak olmuştur. Bununla birlikte Suriye'nin huzura kavuşması, orada güvenli bir alan oluşması gönüllü geri dönüşleri hızlandırmakta ve Türkiye'de özellikle dış politika noktasında muhattaplarıyla istişareyi ve diyaloğu sürdürmek suretiyle buradaki huzuru temin etmeye çalışmaktadır""Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür"

Politika Lyon Bild Dış Politika 

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