İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Altınok ve emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA İzle
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyareti - Süleyman Soylu'nun konuşması - Polisleri tebrik etmesiTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Altınok ve emniyet mensupları Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki heyet, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve emniyet mensuplarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi.Mozoleye çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından beraberindekilerle Misak - ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Soylu, deftere şunları yazdı:"Köklü devlet geleneğimizin gurur kaynağı kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yılı münasebetiyle aziz Atamızın huzurlarınızda bulunuyoruz. Vatanın selameti, milletimizin can ve mal emniyeti için kendi canı dahil her türlü fedakarlığa hazır olan Türk Polis Teşkilatı, ilk günkü heyecanla ama çağın gerektirdiği bütün teknik donanım ve modern anlayışla, bugün de görevinin başında, Aziz milletimizin hizmetindedir. 21.yüzyılın sadece teknoloji anlamında değil maalesef suç ve suç türleri anlamında bizlere sunduğu gelişme karşısında Türk polisi, dünden farklı olarak bugün ortaya koyduğu çalışmalarla sınırları aşan bir etkiye sahiptir.Yaptığı uyuşturucu operasyonlarıyla hem kendi gençliğimize hem dünya gençliğine; terörle mücadelede göstermiş olduğu kahramanlıkla sadece iç güvenliğimize değil dünyanın güvenliğine yönelmiş tehditlere karşı önemli bir duruş ortaya koyan polisimiz, dün olduğu gibi bugün de hakkın ve haklının yanında kararlı, vicdanlı ve başarılı bir duruş ortaya koymaktadır.Her ne kadar bu iki konuda küresel meslektaşları aynı hassasiyeti göstermeseler de teröristi koruyup uyuşturucu meselesine kör baksalar da Türk polisi, suç ve suçluyla mücadelesine her düzeyde aralıksız devam edecektir. Hakkın ve haklının yanındaki duruş, vatan sevgisi, milletin emanetine sahip çıkmadaki hassasiyet, tıpkı şahsınız ve Kurtuluş Savaşı'ndaki silah arkadaşlarınızda olduğu gibi bugün de Emniyet Teşkilatımızın tüm neferlerinde aynı kararlılık ve inançla devam etmektedir. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta zatıaliniz olmak üzere bu teşkilata emeği geçen bütün büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum."