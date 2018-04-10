İçişleri Bakanı Soylu : 'Bu yıldızı kalbinde, gönlünde taşıyan bütün arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum' - ANKARA Video
İçişleri Bakanı Soylu : "Bu yıldızı kalbinde, gönlünde taşıyan bütün arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum" - ANKARA - Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Polis Radyosu'nda sabah haberlerine katılması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Radyosu'nda sabah haberlerini sundu. (1)