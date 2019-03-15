-Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması

-Bakan Soylu'nun vatandaşlarla konuşması

-Bakan Soylu'nun alandan ayrılışı



( ADANA ) İçişleri Bakanı Soylu: "Bu olayın vebali Batı’nındır"- Bakan Soylu'dan Yeni Zelenda'daki saldırıya tepki- Bakan Soylu Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi ADANA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Zelenda’da iki ayrı camiye yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, “Eylem ve katliamların failleri farklı olabilir ama bilinmelidir ki, bu olan bitenin vebali ölenin din ve milletine göre ağzını açıp kapatan Batı medeniyetine aittir” dedi.

Bakan Soylu, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 130 bin metrekarelik alanda inşa edilen ‘Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Soylu, Yeni Zelanda’dan aldığı haberin içini yaktığını ifade ederek, “Dünyada birilerinin ısrarla yükseltip pompaladığı ırkçılık, İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığı terör örgütleriyle aynı işi yürütmenin, teröristleri eğitmenin, onlara müsamahakar davranmanın, silah ve para yardımı yapanların, bu saldırı dünyanın yüzüne bir kez daha tokat gibi çarpılmıştır” diye konuştu.

“Batı dünyası artık bu işlerden gereken dersi almalıdır” Süleyman Soylu, Yeni Zelanda’da camide ibadet eden insanlara silahla saldıran bir caninin 49 Müslüman’ı şehit ettiğini söyleyerek, “Ve işin en dehşet verici tarafı; bu işi adeta bir bilgisayar oyunu oynar gibi kameraya çekmesidir. Özellikle söylüyorum; Batı dünyası artık bu işlerden gereken dersi almalıdır. Terör örgütlerine bugün para ve silah veriyorlar. Adam gönderip eğitim veriyorlar. Onları ölmeye programlıyorlar” dedi.

“Acilen ciddi ve kararlı bir mücadeleye başlamak lazım” Türkiye’nin yıllarca bunun acısını çektiğini kaydeden Soylu, “Yıllarca masum insanlarımızı şehit ettiler, askerimizi, polisimizi şehit ettiler. Teröristin kim olduğu, adı, sanı, örgütü, milliyeti hiç önemli değil. Bugün burada yaptı, yarın başka bir ülkede, o bir gün başka bir ülkede. Kime denk gelirse. Bu dünya ne bir ülkenin, ne bir dinin, ne de bir milletin hakim olamayacağı kadar büyüktür. Artık bunlardan dönmek, illegal yapılarla ilişkiyi kesmek, acilen ciddi ve kararlı bir mücadeleye başlamak lazım” dedi.

"Olan bitenin vebali batı medeniyetindir" Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Türkiye, dün bunu söylüyordu bugün de bunu söylüyor, yarın da bunu söylemeye devam edecektir. Hangi dinden olursa olsun dünyadaki her insan kanı için aynı şeyi söyleyecektir. Eylem ve katliamların failleri farklı olabilir ama bilinmelidir ki, bu olan bitenin vebali ölenin din ve milletine göre ağzını açıp kapatan Batı medeniyetine aittir.” “Türkiye’de sigara kaçakçılığı yüzde 1,5-2 seviyesinde düştü” Soylu, kırmızı çizgilerinin net olduğunu da belirterek, “Yer, mekan, zaman tanımadan ülkemdeki insanların yarına huzurlu bir şekilde varmaları için çalışıyoruz. Ama size bir uyarım var. Eğer Yüreğir’e dün terör örgütleriyle kol kola olduğunu anlı, şanlı şekilde anlatanları musallat ederseniz biz bunun içerisinden zor çıkarız. Terör örgütlerine kol kanat gerenleri Yüreğir’e bulaştırırsanız bu güzel ülke 5 yıl kaybeder ama esas Yüreğir’de yaşayan vatandaşlarımız kaybeder. Bunlar boş durmazlar. Bunlar borçlarını bunlara ödeyebilmek için belediyelerini sizin haz etmeyeceğiniz olayların emrine verirler bu kadar açık ve nettir. Doğu ve Güney Doğu’da teröre yardım ediyor diye 94 belediyeyi aldık. Niçin aldık? para gönderiyor niçin aldık? adam gönderiyor niçin aldık? lojistik sağlıyor. Bunlara sadece dağları dar etmiyoruz, şah damarlarını kestik. Belediyeleri aldık. 2 yılda 10 milyar liralık uyuşturucularını yakaladık. Türkiye’de sigara kaçakçılığı yüzde 21,5’du şimdi yüzde 1,5-2 seviyesinde düştü. Onların sigaradan elde ettiği parayı kestik sınırlarımız kontrol altına aldık. Terör örgütünü hareket edemez kabiliyete düşürdük” ifadelerini kullandı. Ezan nedeniyle konuşmasına ara veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Allah ezanları cami ve minarelerimizden eksik etmesin” dedi.

Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanlar için ‘Fatiha’ da okuyan Soylu, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ile birlikte ‘Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, açılış töreninde vatandaşların da talep ve istekleriyle yakından ilgilenip, onlarla sohbet etti.

