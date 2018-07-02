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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da

- İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da

Helikopterin inişi

Teröristler Helikopter 

-Soylu'dan detay

( AĞRI ) AĞRI

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Özel uçakla Ankara'dan Ağrıya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Giray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve ilçe kaymakamları tarafından karşılandı. Bakan Soylu, Vali Elban ve beraberindeki heyetle birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine hareket etti. Bakan Soylu'nun Doğubayazıt ilçesinde geçtiğimiz günlerde PKK'lı teröristlerce katledilen Mevlit Bengi'nin taziyesine katılacağı öğrenildi. (AS-AT-AŞ-Y)
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