İçişleri Bakan Yardımcısından gece yarısı yangın açıklaması İzle

-Vali açıklama

-Belediye başkanı açıklama

-genel ve detay görüntüler



( BALIKESİR )- İnce: “İddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak”- Marmara Adası yangın dosyası adliyede- Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz: “Vatandaşın hasarı giderilecektir” BALIKESİR



- Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda çıkan yangının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı, Balıkesir Valisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yangının çıktığı alana gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili açıklama yapan Bakan Yardımcısı, yangına sebep olanlarla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatılacağını belirtti.

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün öğlen saatlerinde başlayan ve 110 personel tarafından yapılan müdahaleyle 11 saat sonra kontrol altına alınan yangının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberinde çok sayıda yetkili ile yangın mahaline gelerek burada incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili bilgi alan heyet daha sonra açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yangınla ilgili son rakamları paylaştı. Yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini ifade eden İnce, “ yangının sona erdiğini kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının arkadaşlarımız tarafından devam ettirildiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 50 söndürme aracımız burada görev yaptılar. 110 personelimiz yine buradalar. En yakın il ve ilçelerden gerekli destek sağlandı. Orman ve itfaiye ekipleri arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kısa bir sürede yangının söndürülmesini sağladılar. Yangının yerleşim mekanlarına yakın olması sebebiyle olay biraz daha vahimleşti. Özellikle rüzgarın çok farklı yerlerden kuvvetli olarak esiyor olması kontrolün zaman zaman sağlanamadığı durumlar yaşattı. Çok şükür ki kontrol altına alındı, hiçbir cana zarar verilmeden soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İnce, yangının çıkış sebebiyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise, “Elimize ulaşan bazı bilgiler ve deliller var. Tabi çalışmalarımız emniyet birimlerimizce devam ettiriliyor. Adli bir vaka oluşmuş ve olay adliyeye sevk edilmiş durumda. Şuan için bir gözaltı yok ama iddialar doğruysa gerekli işlemler yapılacak ve en yakın süreçte sonuçlandırılacaktır” yanıtını verdi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise yangında yaralananların sayısının 30’a ulaştığını, 100 hayvanın da telef olduğunu belirterek, “Bugün öğlen saatlerinde aynı anda 2 tane yangınımız vardı. Biri Dursunbey Alaçam’da biri de burada aynı saatlerde başladı.

Dursunbey’deki yangın çok daha büyüktü ve orman teşkilatımız ciddi anlamda çaba sarf ederek orayı kontrol altına aldı. Buradaki yangın daha küçük başlamıştı ama ne yazık ki saat 17.00’den sonra buradaki yangının tehlikesi ve boyutları büyüdü. Oraya 7 helikopter müdahale etmişti buraya ise 4 helikopter müdahale etti. Fakat helikopterlerimiz hava şartlarından dolayı çok iyi müdahale edemediler. Çok şükür can kaybımız yok, 30 tane hastamız oldu fakat ağır vakamız yok. Bütün hastalarımız ayrıldı hastaneden” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise evleri yanan ve hayvanları telef olan vatandaşların zararlarının karşılanacağı müjdesini vererek, “ Neşemizi kaçıracak negatif bir olay olmadı, bütün hasarlar telafi edilecektir. Orman bölgesi adı altında 6 hektar alan gerisi zeytinlik ve maki alanlarıdır. İnşallah sabaha kadar bir şey olmazsa herkes hayatına devam edecektir. Devletimizin sistemi çalışıyor, bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımız için gereken yapılacaktır” diye konuştu.



