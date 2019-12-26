Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Edirne'de esnafı ziyaret etti - EDİRNE

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Edirne'de esnafı ziyaret etti - EDİRNE

- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Edirne 'de esnafı ziyaretiİçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Edirne 'de esnafı ziyaret etti - İnce'nin ziyaret ettiği esnaflar, Vali Ekrem Canalp'in uzun süre Edirne 'de kalmasını istediEDİRNE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Edirne 'de esnafı ziyaret etti.Bakan Yardımcısı İnce, Edirne Valiliği ziyaretinin ardından, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) ile ilgili toplantılara başkanlık etti.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantılar sonrasında İnce, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve bakanlık heyeti Saraçlar Caddesi'ne geldi.Trafiğe kapalı caddede İnce seyyar satıcıları ve esnafı ziyaret etti. - "Valimiz çok çalışkan"Esnaflardan Mehmet Dağdelen, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, " Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten çok memnunuz. Çok çalışkan, çok değerli ve çok sevilen bir valimiz var, sizlere çok teşekkür ederiz." dedi.
İnce de esnafa "Valiniz 15 yıl Edirne 'de kalsın diyoruz bizde." diye karşılık verdi.Bu söz üzerine esnaf Dağdelen, "Vallahi çok güzel olur, halk olarak aşık olduk. Eski eserlere ilgi gösteriyor. Sabah 06.00'da, 07.00'de kalkıp, köy kahvelerinde, ilçelerde falan olduğunu duydukça biz emekliler Edirne 'ye yaptığı hizmetlerden memnun oluyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı Bakanlık Allah Seyyar Satıcılar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı