Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Düzensiz göçte Edirne’ye özel uyguladığımız usuller var”

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Düzensiz göçte Edirne’ye özel uyguladığımız usuller var”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin açıklaması

Kaymakamlık Toplantı Bakanlık Basın Mensupları 

-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Düzensiz göçle mücadele konusunda tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Edirne’ye uygulanan özel usuller de var. Bu tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi. İnce, ilk olarak gerçekleştirdiği Edirne Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına, ‘İZDES’ sistemi ve düzensiz göçle mücadele konularında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin devam ettirildiğini belirterek, “Başta sayın bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bizler illerimizde, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarla beraber, diğer bakanlıklarımızla işbirliği ve koordine ile beraber bir ‘Vatandaş odaklı hizmet seferberliği’ başlattık. Bu anlamda İZDES adını verdiğimiz, İzleme-Değerlendirme Sistemini geliştirdik. Ve yıl boyuna arkadaşlarımızla beraber illerimize giderek, buradaki görevli sorumlu arkadaşlarımızla birlikte orada yürüttüğümüz hizmetlerin nasıl gittiğini, nasıl yürütüldüğünü, eğer bir aksama varsa onun nasıl hemen giderilmesi gerektiğini, güzel hizmetler yürütülüyorsa onları da diğer illere iyi örnekler olarak anlatılması gerekildiğini değerlendirip yılın sonunda bir değerlendirme yapıp bunu bir rapor sistemine dönüştürüyoruz” diye konuştu.
“Düzensiz göç konusunda Edirne’ye özel uyguladığımız usuller var”İnce, “Bu yıl içerisinde düzensiz göçle mücadeleyi biz doğu sınırlarımızdan başlamak üzere, batıdaki Kapıkule’ye kadar tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Bu konuda engellenmesi gereken bütün çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte kolluk birimlerimiz başta olmakla beraber göç birimlerimiz başta olmak üzere diğer sorumlu birimlerimiz başta olmak üzere hepsiyle beraber yürütüyoruz. Bu konuda Edirne bizim çok başarılı çalışmaları yürütüyor. Direk sonuç alıcı çalışmaları yürütüyor arkadaşlarımız. Hakikaten biz bu konuda yaptığımız değerlendirme toplantılarında Edirne’yi örnek gösteriyoruz. Bu konuda Edirne’ye uygulanan özel usuller de var. Bu tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.
“‘Kaynağında yok etme’ yöntemini kesinlikle geliştirmemiz lazım”Düzensiz göç ve göçmenle ilgili kalıcı çözümler konusunda adımlar atılması gerekildiğini anlatan İnce, “Ama düzensiz göçle ilgili asıl sonuç alma, ‘kaynağında yok etme’ yöntemini kesinlikle geliştirmemiz lazım. Yani göçü tetikleyen sebepleri belirleyip onları kaynağında tutup, göçün hiç başlamadan engellenmesi önemli olan” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı