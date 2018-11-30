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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Siirt'te

- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt 'te - Siirt 'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy , Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklama - Genel Detay - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:"Mevsim, hava ve fiziki şartlara, hiçbir şeye bağlı kalmaksızın ülkemizin her noktasında ve köşesinde huzurumuzu ve güvenliğimizi sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimizin sınır içinde, Mehmetçik'imizin sınırlarımız dışında operasyonları devam ediyor"SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Mevsim, hava ve fiziki şartlara, hiçbir şeye bağlı kalmaksızın ülkemizin her noktasında ve köşesinde huzurumuzu ve güvenliğimizi sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimizin sınır içinde, Mehmetçik'imizin sınırlarımız dışında operasyonları devam ediyor." dedi.
Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt 'e gelen Ersoy, Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör örgütünün kafasını mağaralardan çıkaramaz hale geldiğini söyleyerek, şunları belirtti:"Mevsim, hava ve fiziki şartlara, hiçbir şeye bağlı kalmaksızın ülkemizin her noktasında ve köşesinde huzurumuzu ve güvenliğimizi sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimizin sınır içinde, Mehmetçik'imizin sınırlarımız dışında operasyonları devam ediyor.Biz de bizim huzur ve güvenliğimiz, milletimizin selameti, vatanımızın birlik ve bütünlüğü için bu görevi her türlü zorluğa, ağır koşullara rağmen fedakarca yürüten kahraman güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek onların hem bu alanda faaliyetleri yerinde görmek hem istekleri, talepleri varsa o doğrultuda değerlendirme yapmak üzere Jandarma Genel Komutanımız ve onun değerli mesai arkadaşlarıyla ziyaretlerde bulunuyoruz."Bu kapsamda dün Şırnak'ta bulunduklarını dile getiren Ersoy, "Bugün de karayoluyla Eruh üzerinden Siirt Valiliğimize geldik. Valilerimize, kaymakamlarımıza, bütün güvenlik mensuplarımıza, gerçekten terörün bugün geldiği noktaya gelmesinde, kafasını mağaralarından çıkaramaz hale gelmesinde çok büyük emeği olan bütün arkadaşlarımızı hem şükranlarımızı sunuyoruz hem de başarılarının devamını diliyoruz."Ziyaretlerinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimat ve takdirlerini ilettiklerini aktaran Ersoy, "Onların daha başarılı olması ve bu memleketin her köşesinde milletimizin huzur ve güven içinde yaşamlarını idame ettirebilmeleri için bakanlık, devlet olarak yapmamız gereken neyse onu yapmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.Ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Vekili ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Siirt Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay da yer aldı.

Selamet Güvenlik Güçleri Bakanlık Terör Örgütü Orgeneral 

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