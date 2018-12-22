İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi' Haberi

-Vali Türker Öksüz'ün açıklaması

-Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması

-detaylar



( KARS ) İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi" - “Bugün artık terör örgütü eylem yapamaz, güvenlik güçlerimizin karşısına hiçbir şekilde çıkamaz. Hem terör örgütüne katılımlar, tarihin en düşük noktalarına düşmüştür” KARS



- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütünün eylem yapamaz hale geldiğini belirtti.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Kars’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars Valiliğini ziyaret etti. Valilik Defterini imzalayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a Vali Türker Öksüz, kısa bir brifing verdi. Bakan Yardımcısı Ersoy’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Türker Öksüz, terör örgütüyle her anlamda çok etkin bir mücadelenin yapıldığını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Kars’ta bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy valilikte gazetecilere açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Ülkemiz son yıllarda yukarıdan aşağıya Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla teröre karşı topyekün bir seferberlik anlayışı ile etkin bir mücadele yapılıyor. Ve bunun sonuçlarını da elhamdullah bütün milletimiz olarak görüyoruz. Hem rakamlarda görüyoruz. Hem sahaya yansımalarda görüyoruz. Türkiye’nin güvenli bir ülke olmasının çıktıklarını ekonomiden, sosyal hayata, kültürel hayata ve turizme kadar her alanda görebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, “Bölgemizde yıllardır, hem insanlarımız üzerinde, hem şehirlerimiz üzerinde hem sosyal hayatımız üzerinde, ekonomik hayatımız üzerinde çok yıkıcı etkilerini gördüğümüz bölücü terör örgütüne karşı da tarihimizin en başarılı sürecine girmiş bulunuyoruz. Bugün artık terör örgütü eylem yapamaz, güvenlik güçlerimizin karşısına hiçbir şekilde çıkamaz. Hem terör örgütüne katılımlar, tarihin en düşük noktalarına düşmüştür. Hem de terör örgütünün ülke sınırındaki varlığı 700'ler civarına kadar düşmüştür“ şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un valilik ziyaretine AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Enser Erdoğdu’da eşlik etti.

