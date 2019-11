-Sergi salonunda ki eserlerin incelenmesi

-Vali Memiş'in konuşması

-Ersoy'un açıklamaları

-Memiş'in Ersoy ve Çetin'e Oltu taşı tespih hediye etmesi



( ERZURUM ) İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:"Son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz" ERZURUM



- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy terörle mücadelenin içerde ve dışarda kararlılıkla devam ettiğini ifade ederek, “ Hem içeride hem dışarı da biz varlığımıza, birliğimize, huzurumuza musallat olan bu terör belasını başımızdan def edene kadar, son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Erzurum’a bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak içi gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre binasını ziyaret etti. Kongrenin yapıldığı salonu gezen Ersoy ve Çetin ardından bina içerisinde ki sergi salonlarında ki eserleri inceledi. Kongre binasını ziyaret sırasında Ersoy ve Çetin’e Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan eşlik etti. Ardından Ersoy ve Çetin Kongre Binası içerisinde bulunan makam odasında Vali Memiş ile bir süre sohbet etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yapılan operasyonlarla terör örgütünün hareket edemez hale geldiğini kaydederek, “Devletimiz hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında bir beka meselesi olarak gördüğü terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hepimizin gurur duyduğu gelişmelere şahit oluyorken içeride de güvenlik güçlerimiz hiç ara vermeden 7/24 esasına göre terörle mücadeleye devam ediyoruz. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3, ve Kıran 4 operasyonları ile çok ciddi sonuçlar elde ettik. Çok başarılı bir yaz operasyon süreci geçirdik. Terör örgütü bu yaptığımız operasyonlarla alanda hiçbir şekilde hareket edemez ve hiçbir şekilde inisiyatif kullanamaz, güvenlik güçlerimize yakalanma korkusundan yerlerinden kıpırdayamaz hale geldiler. Sayıları da çok çok azaldı. Aynı kararlılıkla Ekim ayının başında kış operasyonlarımızı başlattık. Jandarma Genel Komutanımızla yaz döneminde, yaptıkları başarılı operasyonlarla terör örgütünü terörle mücadele tarihimizin en zayıf ve en güçsüz konumuna gelmesini adeta eylem yapamaz hale gelmesine vesile olan kıymetli güvenlik güçlerimizi kahraman arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Allah’ın izniyle hem içeride hem dışarı da biz varlığımıza, birliğimize, huzurumuza musallat olan bu terör belasını başımızdan def edene kadar, son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise kentte terörle mücadelelerinin kararlılık devam ettirdiklerini vurgulayarak “ Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir. Bu yılda 23 Temmuz’da 100. yılını kutladık. Erzurum gerçekten Alvarlı Efe Hazretlerinin de dediği gibi “İslam’ın Kilidi” olan bir şehir. Anadolu’nun zirvesi ve Anadolu’ya açılan bir kapı. Erzurum Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri açıdan çok stratejik bir il hem de Cumhuriyet döneminde öyle. Terörle mücadele açısından mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Lakin Erzurum çokta terörle anılan bir şehir değil ve bizde bunu çok istemiyoruz. Buna ilişkin olarak da sürekli arazideyiz. Coğrafi alan olarak Erzurum Türkiye’nin üçüncü büyük ili ve Birleşmiş Milletlere üye 55 ülkeden daha büyük bir coğrafi alanımız var. Dolayısıyla bu coğrafya da özellikle kırsal alanda ki büyüklükten dolayı Jandarmamızın çok fedakar çalışmaları var. Allah’ın izniyle terörist unsurlara göz açtırmıyoruz” açıklamalarında bulundu. Konuşmalarında ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Ersoy ve Çetin’e Oltu taşı tesbih hediye etti. ( ST)



loading...