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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Kalleşçe bizim kanımızı akıtarak varlıklarını hissettirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz' - BİTLİS

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Kalleşçe bizim kanımızı akıtarak varlıklarını hissettirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz' - BİTLİS

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Kalleşçe bizim kanımızı akıtarak varlıklarını hissettirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz" - BİTLİS - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yol uygulaması yapan askerleri ziyaret etmesi - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un Hizan'a gelmesi - Mehmet Ersoy'un gazetecilere açıklama yapması - Ersoy'un esnafı ziyaret etmesi"Kaynaklar amacı dışında kullanılmadığında güzel işler yapıldığını gördük" - İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:"Sizlere hizmet için sunulması gereken kaynakların amacı dışında kullanılmadığında ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte gördük. Buraya güzel hizmetler yapılmış. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, mutluluğun ve hazzın keyfini çıkaralım ve bunlara sahip çıkalım" - "Karış karış bu toprakları gezeceğiz. Bu topraklarda sizlerle beraber olacağız. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfini süreceğiz"BİTLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sizlere hizmet için sunulması gereken kaynakların amacı dışında kullanılmadığında ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte gördük. Buraya güzel hizmetler yapılmış. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, mutluluğun ve hazzın keyfini çıkaralım." dedi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını incelemek üzere Bitlis 'e gelen Ersoy, Hizan ilçesini ziyaret etti.Ersoy, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret eden Ersoy, burada vatandaşlarla bir kahvede oturarak sohbet etti.Ersoy, yaptığı konuşmada, ülkede birkaç yıldır yoğun bir şekilde terörle mücadele edildiğini belirterek, "Karşımızda olanların bir tek derdi var; son devletimizi ortadan kaldırmak. Hepimizi vatansız bırakmak." dedi.
Ersoy, FETÖ'cülerin darbe girişimi sonrasında Kandil'e kaçtığına ve oraya sığındığına dikkati çekerek, şunları söyledi:"Artık hepimizin aklının başına alma zamanıdır. Kayyum belediyecilik uygulamamız da bu mücadelemizin bir parçası. Milletimize hizmet olsun diye verdiğimiz kaynakların, sizin huzurunuza, canınıza, malınıza kasteden insanlara mermi olmasını engellemek istedik. Sizlere hizmet için sunulması gereken kaynakların, amacı dışında kullanılmadığında ne kadar güzel işler yapıldığını hep birlikte gördük. Buraya güzel hizmetler yapılmış. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, mutluluğun ve hazzın keyfini çıkaralım ve bunlara sahip çıkalım. Bizim bu topraklardan başka gidecek yerimiz, yaşayacak yerimiz yok. Kafalarına taktıkları maskelerin arkasına sığınıp kalleşçe bizim kanımızı akıtarak, evlatlarımızı anasız babasız bırakarak, varlıklarını hissettirmeye çalışanlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Karış karış bu toprakları gezeceğiz, bu topraklarda sizlerle beraber olacağız. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette, bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfini süreceğiz."Ersoy'a, ziyaretinde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu da eşlik etti.

Terörle Mücadele Salar Darbe Girişimi Mermi Irak 

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