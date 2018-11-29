- İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Tekirdağ’da

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( TEKİRDAĞ )- Bakan Yardımcısı Erdil: “Terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik” TEKİRDAĞ



- İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Tekirdağ’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Vali Yıldırım ve kurum müdürlerinin katılımı ile toplantılar gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesini, hızını, verimini kontrol edilecek. Bakan yardımcıları başkanlığındaki bakanlık bürokratları ise halkın nabzını tutacak. Emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek. Ziyaret sonrası oluşturulan rapor çözüm önerileriyle birlikte merkeze iletilecek. Bu kapsamda Tekirdağ’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı ziyaret ederek, YİKOB toplantı salonunda il değerlendirme toplantısına katıldı.

Basına kapalı yapılan il değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapan Bakan Yardımcısı Erdil, “Bugün İZDES projemiz, İzleme Değerlendirme Sistemi projemiz kapsamında bir günlük çalışma vesilesi ile Tekirdağ’dayız. Burada bu çalışma da içişleri bakanlığımızın. Kamuya sunduğu, vatandaşa sunduğu hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini daha ekonomik olarak sunulduğunu. Bürokratik süreçlerin iyileştirilerek daha yüksek bir vatandaş memnuniyeti üretmeye ilişkin değerlendirmeler yapmak ve bakanlığımızın ilimizde ki ilgili kuruluşları ile istişareler yapıp bir değerlendirme pozisyonu oluşturmak için burada bulunuyoruz. Bu program çerçevesinde, iki toplantı yaptık. Bu toplantı da içişleri bakanlığımızın ilgili il sorumluları, birim sorumluları ile bir araya geldik. Bunlar Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil güvenlik komutanımız, göç idaresi müdürlüğümüz, nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüz, asayiş ile ilgili diğer birimlerimizle bir araya geldik. Burada ki hizmetlerimizi genel olarak bir değerlendirdik ve bu değerlendirme sonuçlarını birlikte daha sonra bir araya gelerek bunların sonuçlarını sayın bakanımıza ve bundan sonra ki çalışmalarımıza yansıtacağız doğal olarak” “Terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik” Çalışmanın ikinci ayağını da Tekirdağ’daki STK’lar ile oda başkanlar, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geleceklerini aktaran Bakan Yardımcısı, “Onlarla da vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin onlar gözüyle değerlendirmesini alacağız. Burada tabi içişleri bakanlığı olarak bizim özellikle güvenlik yönetimine ilişkin kolluk kuvvetlerimizin sürdürdüğü hizmetler var. Bunlar güvenlik ve asayiş, trafik ve uyuşturucu, terörle mücadele. Bu konuda bakanlığımızın oluşturduğu kapasiteyi ve bu geçen yıl ki içerisinde oluşturulan performansı beraber değerlendirdik. Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda, özellikle terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizin yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor. Bunun çalışmaları yapılacak, öte yandan biz vatandaşa direk dokunan, doğumdan başlayıp, ölüme hatta vatandaşlarımızın ölümden sonra ki bir takım hizmetlerini takip eden, yürüten onlara ilişkin hizmet yürüten bir bakanlığa sahibiz. Bu hizmetleri de ifade ettiğim çok geniş bir hizmetleri de etkinliğini, verimliliğini arttırmak gerekiyor bunları değerlendireceğiz. Burada değerli arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni yönetişim sisteminde bu değerlendirme süreçlerini daha etkin, daha verimli hizmet üretmek ve bunun vatandaşa ulaşımını, vatandaşın bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak hızlandırmak zaten bu yeni yönetişim sisteminin bir parçası ve gereğidir. O anlamda topyekün tüm kurumlarımız yeniden işleyişlerini, yönetimlerini tazeleyip sürdürecektirler. O işimizin de bir parçası. Bundan sonra sürdürülmesi gereken önemli bir parçası. İçişleri bakanlığı olarak bütün bakan yardımcılarımız epey bir süredir sahada ve bu istikamette çalışmalarını sürdürüyorlar çeşitli illerde. Bizde bir günlük bir çalışma programı ile Tekirdağ’dayız. Sayın valimizle güzel bir değerlendirme yaptık ileriki aşamalarda da devam edeceğiz. Aslında çalışmanın kapsamı ve detayı ile ilgili bir basın bildirisi hazırladık. Size ulaşmıştır” diyerek açıklamasını noktaladı.

