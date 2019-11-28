İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Iğdır'da

-BAKAN YARDIMCISININ VALİLİK ŞEREF DEFTERİNİ İMZALAMASI

-BAKAN YARDIMCISI TAYYİP SABRİ ERDİL'İN BASIN AÇIKLAMASI



( IĞDIR ) IĞDIR



- İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bir dizi temaslarda bulunmak için Iğdır’a geldi. Bakan Yardımcısı Erdil, Iğdır Valiliği önünde Vali Enver Ünlü ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Iğdır Valiliğine geçen Erdil, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan yardımcısı Erdil, temel hedeflerinin İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin “Kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, vatandaş memnuniyetinin esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Erdil, “Bu hedef doğrultusunda; Sayın Bakanımızın talimatları ile İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) oluşturuldu ve iki yıla yakın bir zamandır uygulanmasına devam edilmektedir. İZDES Projesi vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, “Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek; Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek; Sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, merkezdeki politika ve önerileri taşrada izlemek ve Valiliklerimiz deki iyi uygulama örneklerini paylaşmak” amacıyla hayata geçirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaş odaklı hizmete” büyük önem vermektedir. Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımı doğrultusunda İZDES projesinin ikinci aşaması “vatandaş odaklı hizmet seferberliği” olarak planlandı. Bu plan çerçevesinde Bakan Yardımcıları başkanlığında 9’ar kişilik heyetlerle tüm illerimize çalışma ziyaretleri yapılmaktadır. Şu ana kadar 60 ilde ziyaret programları gerçekleştirildi.

Bugün 61’incisi olmak üzere ilinize gelmiş bulunmaktayız. İki günlük çalışma ziyaretimizin ilk gününde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil ve Güvenlik Komutanlığı, Göç Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün temsilcilerinden oluşan heyet üyelerimiz il müdürlükleri ve ilgili birimlerde saha çalışmaları yapmaktadırlar. Bu coğrafyada yaşamış olmamız ve tarihi müktesebatımız Türkiye’ye hem yerel, hem de global sistem içerisinde daha güçlü ve etkin olmaya zorlamaktadır. Uzun yıllardır üç bir yanımızdan ateş çemberi ile kuşatılmış durumdayız. Türkiye global güçlerin kendisine yönelik tehditlerine karşı kendini korumak için daha etkin bir güvenlik anlayışı ile yönetilmek zorundadır. İçişleri Bakanlığının güvenlik yönetiminde, terörle mücadelede sağladığı başarının devam etmesi, kurulan mekanizmaların korunması ve sürdürülmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, İZDES Çalışma Ziyareti programımızın ikinci gününde önce Valiliğimiz ziyaret edilerek, güvenlik yönetimimiz ile ilgili konular detaylı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, bürokratlarımızın saha çalışmalarının sonuçları da değerlendirilmektedir. Daha sonra, Bakan Yardımcısı ve diğer bürokratlarla birlikte, bakanlık hizmetlerini onların gözünden değerlendirmek amacıyla ildeki sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve iş insanlarının katılımıyla il ekonomik koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda, “Terörle mücadele, emniyet, asayiş, trafik, okul güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, kent güvenliği” gibi konularda bakanlığın uygulamaları hakkında görüş-alışverişinde bulunulmakta, aynı zamanda valiliklerin iletişim ve işbirliği kapasitesi de değerlendirilmektedir. Program uyarınca, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilmekte, ayrıca esnaf ziyaretleri de yapılarak, onların sorunları dinlenmekte, talep ve önerileri alınmaktadır. Bu değerlendirmeler ve ziyaretler ışığında ilin genel profili çıkarılarak, bir değerlendirme raporu oluşturulmakta ve Bakanlık merkezine iletilmektedir. Bakanlığımızın merkez ve taşra yönetim politikaları ve stratejileri bu raporlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Hedefimiz vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir” dedi.

Program, Bakanlık hizmetleri değerlendirme toplantısı, STK’lar ile değerlendirme toplantısı ve esnaf ziyareti ile devam edeceği öğrenildi.

