İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır' - ANKARA Haberi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır" - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
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