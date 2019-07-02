İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Önemli suç işleyen Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri sağlanıyor ' - ANKARA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Önemli suç işleyen Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri sağlanıyor " - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
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