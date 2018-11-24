İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın ziyaretleri - ŞIRNAK
- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Şehit Mesut Sanir'in ailesini ziyaret etmesi - Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın esnaf ziyaretinde bulunması - Detay görüntülerŞIRNAK - İçişleri Bakanlığının İZDES projesi çerçevesinde Şırnak 'a gelen Çataklı, Valilik Toplantı Salonu'nda, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve dernek başkanları ile görüşmesinin ardından şehit ailesini ve esnafları ziyaret etti.