Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın ziyaretleri - ŞIRNAK

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın ziyaretleri - ŞIRNAK

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Şehit Mesut Sanir'in ailesini ziyaret etmesi - Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın esnaf ziyaretinde bulunması - Detay görüntülerŞIRNAK - İçişleri Bakanlığının İZDES projesi çerçevesinde Şırnak 'a gelen Çataklı, Valilik Toplantı Salonu'nda, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve dernek başkanları ile görüşmesinin ardından şehit ailesini ve esnafları ziyaret etti.

Şehit Sivil Toplum Şehit Ailesi 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı