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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Erzurum'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Erzurum'da



: - - Erzurum Valiliği ziyareti - Düzenlenen toplantıdan görüntüİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Erzurum 'da - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda bakanlığımızın yürüttüğü hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı ve yüksek kalitede vatandaş memnuniyetini esas alarak sürdürülebilmesini temin etmek maksadıyla bir izleme, değerlendirme çalışması yürütüyoruz"ERZURUM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda bakanlığımızın yürüttüğü hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı ve yüksek kalitede vatandaş memnuniyetini esas alarak sürdürülebilmesini temin etmek maksadıyla bir izleme, değerlendirme çalışması yürütüyoruz." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum 'a gelen Çataklı, Vali Okay Memiş ile bir süre görüştü.Çataklı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, başta terörle mücadele olmak üzere emniyet, asayiş, nüfus, vatandaşlık hizmetleri, göç, afet ve acil durumlarında görev aldığını anımsattı.Bakanlığın insanın hayatını doğrudan ilgilendiren ve insana dokunan önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Çataklı, şöyle konuştu:"Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda bakanlığımızın yürüttüğü hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı ve yüksek kalitede vatandaş memnuniyetini esas alarak sürdürülebilmesini temin etmek maksadıyla bir izleme, değerlendirme çalışması yürütüyoruz. Bakan yardımcılarımızın başkanlığında oluşturulan heyetler, bütün illerimizi geziyor ve değerlendirme yapıyor. Buradaki maksadımız hem Ankara'dan mahalline iletmek istediğimiz mesajları iletmek hem de mahallinde bize aktarılmasını beklediğimiz sorun ve çözüm önerileri görmek. Ayrıca tespit ettiğimiz iyi uygulama örneklerini de ülkemizin her yerine yaymak amacındayız."Çataklı, Erzurum 'un afet yönetim anlamında önemli merkez olduğunu belirterek, kentte iki geri gönderme merkezinin bulunduğunu anımsattı.Yasa dışı göçle mücadele bakımından Erzurum 'un önemli yük omuzladığını aktaran Çataklı, gün içinde yapacağı toplantılarla ilgili bilgi verdi.Vali Memiş de Çataklı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.Çataklı, daha sonra Valilikteki toplantı salonunda bakanlığa bağlı kurum müdürleriyle basına kapalı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vatandaşlık Terörle Mücadele Toplantı Erimli 

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