Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - AFYONKARAHİSAR

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - AFYONKARAHİSAR

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı - AFYONKARAHİSAR - "İçişleri Bakanlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Afyonkarahisar Valiliğindeki basın toplantısından görüntüİçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Afyonkarahisar 'daAFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afyonkarahisar 'da "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Çataklı, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar 'a geldi. Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret eden Çataklı, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının birçok alanda çok geniş bir görev ve sorumluluk sahasının olduğunu söyledi.

Çataklı, yürüttükleri faaliyetlerin vatandaşların günlük hayatını doğrudan ilgilendirdiğini dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'ni uyguladıklarını kaydetti.
Bakanlığın hizmetlerinin, daha etkin, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı verilebilmesine önem verildiğini aktaran Çataklı, "Zaman zaman illerimizde Bakanlığımızın faaliyet alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz. İzleme ve Değerlendirme (İZDES) Projesi de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.
Çataklı ayrıca İçişleri Bakanlığının yürüttüğü faaliyetler bakımından Afyonkarahisar 'ın verilerinin iyi bir il olduğunu da sözlerine ekledi.

Basın Toplantısı Toplantı Karahisar Erimli 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı