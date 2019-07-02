İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesini sağlayacağız' - ANKARA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Arapça tabelaların Türkçeye çevrilmesini sağlayacağız" - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (4)
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