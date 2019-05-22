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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İçine Düşen Çakmak Çorba Kazanını Bomba Gibi Patlattı

- İçine Düşen Çakmak Çorba Kazanını Bomba Gibi Patlattı

patlama anı

( PEKİN ) - İçine düşen çakmak çorba kazanını bomba gibi patlattı PEKİN

Hastane Asad Bild Patlama Anı 


- Çin'de bir restoranda bomba gibi patlayan çorba kazanı hem garsonun hem de müşterinin yüzünde ciddi yanıklara neden oldu. Çin’in Yunan eyaletine bağlı Kunming kentinde bulunan Haidilao isimli restoranda bir garson, geleneksel bir yemek hazırlıyordu. Alttan tüple ısıtılan ve geleneksel olarak masada bulunan tencerenin içinde bulunan çorbanın içine et ve balık parçaları hazırlıyordu. Bu arada masada bulunan müşteri çakmağını yanlışlıkla tencerenin içine düşürünce, çorba bomba gibi patladı. Yaşanan patlama sonrasında adam ve garson ciddi yanıklarla hastanelik oldu. Müşterinin elinde yanıklar olduğu, garsonun durumunun ise daha ciddi olduğu bildirildi.
Restoranın yöneticisi ise, “Personelimiz için ek eğitim programı uygulayacağız” açıklaması yaptı. Yerel basın ise hazırlanan geleneksel yemeğin, genellikle biber yağı ve diğer baharatlarla karıştırılan et suyu olduğunu ve sıcaklığının genelde 200 santigrat dereceye kadar çıktığını yazdı.
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