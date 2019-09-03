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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdi - ADANA

İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdi - ADANA

- Olay yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangın çıkan eve müdahalesi - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Şayıp Ş isimli kişinin yan binanın çatısına çıkması - Polis ekiplerinin şansı göz altına alınması - Anne ve kızının polis aracına bindirilmesiİçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiADANA (AA) - Adana 'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.Şayıp Ş, bu sırada, evin alt katında kalan teyzesi Nazlı A. ile evden çıkmaları konusunda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yakınları dışarı çıkarken Şayıp Ş, eski eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, evin arka tarafından Ülkü E. ve çocuğu çıkarttı ancak Şayıp Ş, yan taraftaki evin çatısına geçerek çevredekilere küfür etti.Daha sonra tekrar kendi evinin balkonuna geçen Şayıp Ş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Gözaltına alınan Şayıp Ş, polis ekipleri tarafından götürülürken yakınları zanlıya tepki gösterdi.Ülkü E. ve çocuğu, ambulansta bir süre gözetim altında tutulduktan sonra polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Aracı Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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