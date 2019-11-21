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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İçi döviz ve altın dolu kasayı çalıp böyle kaçtılar Haberi

İçi döviz ve altın dolu kasayı çalıp böyle kaçtılar Haberi

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Güvenlik Kamerası Çeyrek Altın Harekete Geç Hırsız 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Çelik kasayı çaldılar, vatandaşı 200 bin TL’lik zarara uğrattılar- Bağcılar’da bir evden 200 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı İSTANBUL

- Bağcılar’da bir evden içinde 200 bin TL değerinde döviz, altın ve değerli eşya olan çelik kasayı çalarak kayıplara karışan şahıslar yakalandı. Çelik kasanın araca yüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bağcılar’da bir evden içinde 25 bin 500 Avro, 5 bin Dolar, 1 adet Cumhuriyet altını, 5 adet çeyrek altın, 7 adet değerli yüzük, antika köstekli saat, ev sahibine ve çocuklarına ait pasaportlar ve oldukça değerli oldukları öğrenilen 3 torba tesbih'in bulunduğu kasanın çalınması olayı üzerine harekete geçti. Olayın meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli şahıslar Sinan P. (19), Enes M. (25) ve Yaşar E. (20) Bağcılar’da gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Sinan P.’nin 10, Enes M.’nin 7, Yaşar E.’nin ise 9 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin siyah renkli bir araçla olay yerine geldikleri, kasayı çaldıktan sonra aynı araca yükleyerek oradan ayrıldıkları görüldü.

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