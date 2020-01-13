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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İçerisinde sigara içilen LPG'li araçta patlama: 2 yaralı

İçerisinde sigara içilen LPG'li araçta patlama: 2 yaralı

Araçtan Görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekibi Sigara 

-Olay yerinden görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’ de park halinde bulunan araçta patlama meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olay, Bahçelievler’de bulunan bir AVM’nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan LPG’li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan diğer 1 kişi ekipler tarafından karakola götürülürken ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor. (ÖY-
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