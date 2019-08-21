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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü dükkanları su bastı Haberi

İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü dükkanları su bastı Haberi

Yollardan detay

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış 

-Su basan evden detay
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL - EK) -Yağış sonrası yollar adeta göle dönünce sürücüler zor anlar yaşadı İSTANBUL

- Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy’de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti. Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İçerenköy’de bir yolda su birikintisi oluştu. Yolun kenarındaki dükkanlara ve evin bahçesine de su bastı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü. Dükkan çalışanları biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba saf etti. Su birikintisinin oluştuğu yolda trafik olumsuz etkilendi. Araçların mahsur kaldığı yolda bazı araçlar da ilerlemekte zorlandı.
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