İç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo esrar ele geçirildi

-iç yağlardan görüntü

-iç yağların indirilmesi

-aracın taban bölümünün sökülmesi

-uyuşturucu paketlerinin çıkarılması

-detaylar



( GAZİANTEP )- Gaziantep polisi, minibüsle uyuşturucu sevkıyatına büyük darbe vurdu GAZİANTEP



- Gaziantep'te narkotik ekipleri, minibüsle uyuşturucu sevkiyatına büyük bir darbe vurdu. Gişelerde durdurulan minibüste tonlarca iç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo toz esrar ele geçirildi. Türkiye'nin doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ile sevkiyatın yapılacağı aracı belirleyerek takibe aldı. Şanlıurfa - Adana otoyolu Gaziantep Doğu gişelerinde durdurulan minibüste narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 8 kilo toz esrar ele geçirildi. Tonlarca iç yağı ile kamufle edilmek istenmiş Ekipler, araca narkotik köpeklerin uyuşturucu kokusunu almasını önlemek amacıyla araca tamamen donmuş poşetler içerisinde hayvansal iç yağlarının konulduğu belirledi. Alınan önlemlere rağmen uyuşturucu kokusunu alan narkotik köpeğin tepkisi üzerine polisler, yağları minibüsten indirerek detaylı arama yaptı. Ekipler, minibüsün içerisindeki incelemede aracın taban kısmına gizlenen ve izocamlarla kamufle edilen 8 paket halinde 8 kilo toz esrar ele geçirdi. Esrar maddesine el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

