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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İç savaşın sürdüğü Yemen’de kadınlar ayakta durmaya çalışıyor - Yemenli kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

- İç savaşın sürdüğü Yemen’de kadınlar ayakta durmaya çalışıyor - Yemenli kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Etkinlikten detay

İç Savaş Küçük Kız Ziyaretçiler 

- Sergideki ürünler
- Yemenli kadınların çalışmaları

( TAİZ ) - İç savaşın sürdüğü Yemen’de kadınlar ayakta durmaya çalışıyor- Yemenli kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi TAİZ

- Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen’de zor koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Yemenli kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi. Yemen'in güneybatısındaki Taiz şehrinde, Yemenli kadınlar el emeği ürünlerini sergilemek için etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan ziyaretçiler, ürünleri beğenerek satın aldıklarını ifade etti.
Bir merkez kurduklarını belirten kadınlar ekonomik koşullara ve iç savaşa rağmen birlik olmaya karar verdiklerini açıkladı.
Merkezin müdürü Huda Muhammed Ali yaptığı açıklamada, "Çalışmak isteyen kadınlar için bu merkez var, yaklaşık 17 projemiz var, zor koşullara rağmen ülkemiz için iyi bir adım olacak. Savaşa ve kuşatmaya rağmen özel projelerin sahibi olduk, kadınlar başarılı olmak isterse olabilir. Bu projenin Yemen için yeni bir gelecek olduğunu umuyoruz" şeklinde konuştu.
Sergiye gelen Aya Muhammed Al Matari adlı küçük kız, "Savaşa ve Taiz kentindeki olan kuşatmaya rağmen, Taiz kadınları ayakta kalıp bu merkezi kurdular” diye konuştu.

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