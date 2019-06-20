Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İç Moğolistan’da Orman Yangını Büyüyor - 900’den Fazla İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor

- İç Moğolistan’da Orman Yangını Büyüyor - 900’den Fazla İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor

orman yangını

Güvenlik Önlemi Gesi Orman Yangını 

-söndürme çalışmaları
-detay

( PEKİN ) - İç Moğolistan’da orman yangını büyüyor- 900’den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor PEKİN

- Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da 900’den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da Çarşamba günü başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için 900’den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangınlar Büyük Hingan sıradağı çevresinde ve Jinhe’de yoğunlaştı. Yoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, yoğun duman ve kuvvetli rüzgarın yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı