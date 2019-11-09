İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz h
İmha edilme anı
(ŞIRNAK) İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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