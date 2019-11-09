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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz h

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz h

İmha edilme anı

(ŞIRNAK) İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

İstihbarat 

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