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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İç çamaşırına koyduğu tabanca ateş aldı - KARAMAN Haberi

İç çamaşırına koyduğu tabanca ateş aldı - KARAMAN Haberi

- Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta inceleme yapması İç çamaşırının içine koyduğu tabanca ateş aldıKARAMAN (AA) - Karaman 'da bir kişi, iç çamaşırına sakladığı tabancayı almak isterken tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akkuş (32) arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Karaman 'a geldiği sırada Karaman - Ereğli kara yolundaki jandarma kontrol noktasında araçları durdurdu.Bu sırada Akkuş otomobilin torpidosunda bulunan ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi. Akkuş, jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra iç çamaşırına sakladığı tabancayı çıkarmak isterken tabanca bilinmeyen nedenle ateş aldı. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis silaha el koyarken, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme yaptı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme İç Çamaşırı Kontrol Noktası Trol 

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