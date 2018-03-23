'İç bu suyu açtır Afrika'da bir kuyu' - DİYARBAKIR
"İç bu suyu açtır Afrika'da bir kuyu" - DİYARBAKIR - Su şişelerini hazırlayan öğrencilerden detaylar - Suyu satan öğrencilerden detaylar - Suyu alıp içen öğrencilerden detaylar - Tarih öğretmeni Atila Altındağ'ın açıklamaları - Türk Dilli ve Edebiyatı öğretmeni Kübra Aksoy'un açıklamaları - Şirketin Genel Müdürü 11. sınıf öğrencisi Zelan Sena Özen'nin açıklamaları - Şirketin Halkla İlişkiler Müdürü 10. sınıf öğrencisi Cansal Deveci'nin açıklamaları"İç bu suyu açtır Afrika'da bir kuyu" - Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir grup öğrenci, bir firmadan temin ettikleri suyu "Kuyu" ismi ile okullarda satışa sundu - Öğrenciler, "İç bu suyu açtır Afrika'da bir kuyu" sloganıyla yürüttükleri kampanyadan elde edecekleri gelirle Afrika'da su kuyusu açılmasını hedefliyorDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir grup öğrenci, Afrikalıların susuzluğunu gidermeye katkı sunmak için çalışma başlattı.Liseli gençler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve 16 - 18 yaş grubu öğrenciler için "Uluslararası Şirket Programı" yürüten Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında imzalanan "Eğitimde Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, "22 Mashı" isminde şirket kurdu.Öğrenciler, "İç bu suyu açtır Afrika'da bir kuyu" sloganıyla yürüttükleri faaliyet kapsamında, bir firmadan temin ettikleri suyu "Kuyu" markasıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda satışa sundu. 10 bin öğrenciye ulaşılması planlanan faaliyetten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılması hedefleniyor. - Diyarbakır 'dan Afrika'ya gönül bağıŞirketin Genel Müdürü 11. sınıf öğrencisi Zelan Sena Özen AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrikalıların yanında olduklarını göstermek için bir proje hazırladıklarını söyledi.
Özen, amaçlarının su satarak elde edecekleri gelirle Afrika'da su kuyusu açmak olduğunu dile getirerek, " Diyarbakır 'dan Afrika'ya gönül bağı kurarak, oradaki susuzluğa dikkat çekerek su satışı yapıyoruz." dedi. Şirketin Halkla İlişkiler Müdürü 10. sınıf öğrencisi Cansal Deveci, Afrika'da susuz kalan insanların susuzluğunu gidermeye bir nebze de olsa katkı sunmak istediklerini aktardı."Bu su boğazımızdan geçtiğinde aslında Afrika'da bir çocuğa can olmuş oluyoruz." diyen Deveci, Afrika'daki insanların temiz suya ulaşmasını istediklerini belirtti. - "İnsanlar içecek su bulamıyorlar"Tarih öğretmeni Atila Altındağ, "İç bu suyu açtır Afrika'da bir kuyu" sloganıyla Diyarbakır 'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrenci ve öğretmenlere su satarak, sağlanacak gelirle Afrika'ya temiz su konusunda destek sunmak istediklerini dile getirdi.Hedeflerinin kent genelinde 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu ifade eden Altındağ, öğrencilerin ve öğretmenlerin verecekleri her bir liranın Afrika'da açılacak kuyuya bir kazma vurulması anlamına geldiğini anlattı.Altındağ, bu proje ile Diyarbakır 'dan Afrika'nın bir köyüne kardeşlik tohumları ekileceğini belirterek, şunları kaydetti:"Afrika'da susuzluk çeken kardeşlerimize bir damla da olsa katkıda bulunmak istedik. Onlar için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla projemizden elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açmayı planlıyoruz. Bazı hayırsever vatandaşlarımız, su alıp bize bağışlıyor. Biz de onlardan aldığımız suyu yeni etiketlerle satışa sunuyoruz. Bu projeyle suyun israf edilmemesi için de farkındalık oluşturduk. Biz bol su bulabiliyoruz ama başka yerlerde insanlar içecek su bulamıyorlar. Hayvanların su içtiği yerlerden ya da çamurlu alandan su içen çocuklar var." - Farkındalık oluşturuluyorTürk dilli ve edebiyatı öğretmeni Kübra Aksoy, öğrencilerin hazırladığı bu projeyi çok değerli ve anlamlı bulduklarını, kilometrelerce ötede susuzluktan hayatını kaybeden insanların olduğunu vurguladı.Aksoy, Afrikalıların susuzluk sorununu gidermeye katkı sunmak isteyen öğrencilerin duyarlılığını takdir ettiklerini aktardı.Dünyada kimi zaman suyun hoyratça kullanıldığını ancak eksikliğinde ölümlere dahi neden olduğunu belirten Aksoy, Afrika'nın da yıllardır susuzluğun acısını yaşadığını anımsattı.Aksoy, öğrencilerin çalışmasını farkındalık oluşturma noktasında önemli bir adım olarak değerlendirerek, gençleri tebrik etti.