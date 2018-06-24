İbrahim Tatlıses: “AK Parti milletvekili adayı olarak burada olmak isterdim ama olsun ben gönüllerin vekiliyim” Haberi

-Tatlıses'in oy kullanması

-Tatlıses'in sevenleriyle fotoğraf çektirmesi

-Tatlıses'in açıklaması



( İZMİR ) İbrahim Tatlıses: “AK Parti milletvekili adayı olarak burada olmak isterdim ama olsun ben gönüllerin vekiliyim İZMİR



- Seçimlerde İzmir’de oy kullanan AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, “AK Parti milletvekili adayı olarak burada olmak isterdim ama olsun ben gönüllerin vekiliyim” dedi.

AK Parti’den İzmir milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi 1116 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Tatlıses, ikinci katta bulunan sınıfta oyunu verdi, sandık görevlileri ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Tatlıses, “AK Parti milletvekili adayı olarak burada olmak isterdim ama olsun ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Seçim hayırlı uğurlu olsun. Allah kimseyi şaşırtmasın inşallah” diye konuştu.



