Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl ‘İrfani Türküler’ konserinde sahne aldı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl ‘İrfani Türküler’ konserinde sahne aldı

Konserden görüntü

Festival Kışla 

-Sergiden görüntü
-Başkandan görüntü
-Başkanın konuşması

( İSTANBUL )- Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 'İrfani Türküler' konseriyle sona erdi İSTANBUL

- Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 'İrfani Türküler' konseriyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl de konserde sahne alarak türkü söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali "Yavuz Bingöl-Bin Yılın Ozanları" konseri ile sona erdi. 5 Kasım'da başlayan ve toplam 35 konserin gerçekleştiği festivalde son konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
'İrfani Türküler' başlığını taşıyan konserde başta Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Mete Artun, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü ifade eden ezgilerle sahne aldı. Konserden önce salon girişinde 'Halk Müziği Çalgıları Sergisi' katılımcılara sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, konser öncesi sergiyi gezerek müzik aletleri hakkında bilgiler aldı. İbrahim Kalın, İrfani Türküler konserinde sahne aldı Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin kapanış programı olan ‘İrfani Türküler’ konserinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve ünlü sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı. Bağlama çalarak türkü söyleyen İbrahim Kalın katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. “Bu festivalin ikincisi, üçüncüsü de gelecek“ Festivale gösterilen ilginin bu konudaki boşluğu kendilerine gösterdiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tabi bugün kapanışı. Buna başlarken acaba dediğimiz birçok soru işaretleri vardı. Ama gördük ki çok büyük bir ihtiyaçmış. Her gün biletli takip olmasına rağmen gösterilen ilgi, bu konuda bir boşluğun olduğunu tekrar bizlere göstermiş oldu. Ben İstanbullulara teşekkür ediyorum. Uluslararası olduğu için diğer ülkelerden gelenler de var. O gelenler sadece müzikle uğraşanlar ama o müziğe ilgi gösterenler buradaki takipçiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra artık devamlı olacak. Birincisi düzenlendi.
Bu kadar ilgiden sonra ikincisi, üçüncüsü gelecek” dedi.
“İlk olduğu için katılım 5-6 ülkede kaldı ama inanıyoruz ki 40-50 ülkeyi bulacak“ Her halkın bir türküsü olduğunu belirten İBB Başkanı Uysal, “Başlamak önemliydi. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada imkan sunuyorduk ama asıl bu işe emek veren, kafa yoran Yavuz Bingöl. Onun düşüncesiyle yola çıkıldı. Ben başta sevgili Yavuz Bey’e, ilgilenen arkadaşlarımıza, yurtdışından gelenlere, halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk olduğu için katılım 5-6 ülkede kaldı ama inanıyoruz ki 40-50 ülkeyi bulacak. Halk türküleri dediğimiz zaman her halkın bir türküsü var. Halkın arasında yaşayan bir sanat " diye konuştu.
(MB-
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı