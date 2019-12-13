İbni Sina Hastanesinin arşivinde korkutan yangın

-İtfaiye ekiplerin çalışmaları

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel Detay



( ANKARA ) ANKARA



- ANKARA Üniversitesi İbni Sina Hastanesi arşiv bölümünde çıkan yangında bazı belgeleri kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi arşiv bölümünde çıktı. Hastanenin idari binasındaki arşiv bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar hızla binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içerideki dumanı da uzatılan bir boruyla tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangında, bazı arşiv belgeleri kullanılamaz hale geldi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, arşiv odasında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek. (ME



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