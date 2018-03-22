İbn Haldun ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nden eğitimde işbirliği

-İmza töreni



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İbn Haldun Üniversitesi Katar’ın Hamad Bin Khalifa Üniversitesi ile eğitimde işbirliği anlaşması imzaladı. İki kurum yüksek lisans alanındaki işbirliğinin yanı sıra, araştırma, akademik yayın, özel alan projeleri ve dil eğitim programlarında da birlikte çalışacak. İbn Haldun Üniversitesi (İHU) ile Katar’ın Hamad Bin Khalifa Üniversitesi (HBKU), İstanbul’da düzenlenen törenle eğitimde işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca iki kurum yüksek lisans alanındaki işbirliğinin yanı sıra, araştırma, akademik yayın, özel alan projeleri ve dil eğitim programlarında da birlikte çalışacak. Anlaşma aynı zamanda İHU ve HBKU ortaklığıyla sempozyum, seminer ve konferanslar düzenlenmesini de öngörüyor. İbn Haldun Üniversitesi’nin Başakşehir Kampüsü’nde düzenlenen törende anlaşmaya İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmad M. Hasnah imza attı. İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Recep Şentürk, İHU ve HBKU arasında ortak stratejik bakış açılarımız ve geleceğe yönelik potansiyeli ortaya koyan bu anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Şentürk konuşmasını şöyle sürdürdü: “İbn Haldun Üniversitesi, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi ile ilişkilerini, ortak ideallerimiz çerçevesinde daha ileri seviyeye götürme taahhüdümüzü ifade etmek istiyorum. Ülkelerimiz ve toplumlarımız için olduğu kadar bilim alanında da işbirliğimizin meyvelerini görmek için sabırsızlanıyoruz”. Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmad M. Hasnah da yaptığı konuşmada, üniversite olarak dünya genelinde ortak amaçlar çerçevesinde bir araya gelmiş kurumlarla anlamlı işbirlikleri geliştirmenin arayışı içinde olduklarını söyledi.



İHU ile girilen ortaklığın, her iki kurumun akademik personelinin ortak bir platformda buluşarak bilgi paylaşımına gitmesinin önünü açtığını belirten Dr. Hasnah, “Bu işbirliği modern toplumların siyasi, sosyal ve ekonomik seviyelerde karşı karşıya oldukları sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı. Dr. Hasnah, eğitim işbirliği anlaşmasının aynı zamanda öğrencilerin dinamik bir ortamda bu konularda çalışma ve araştırma yapma fırsatı sunacağını da vurgulayarak, “Öğrenciler farklı eğitim müfredatlarının kendilerine getireceği yararı da sonuna kadar yaşayacaklar” dedi.

Yapılan bilgilendirmede; anlaşma uyarınca Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Çalışmalar Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İbn Haldun Üniversitesi’nin çeşitli fakülteleri ile Katar’da uygulanan master programları konusunnda işbirliği yapacak. İşbirliği yapılacak alanlar arasında; İslami çalışmalar, İslami finans ve ekonomi, islam ve küresel ilişkiler, dijital insan bilimleri ve toplumlar, kadınlar, toplum ve gelişme, mütercimlik çalışmaları ve görsel-işitsel çeviri programları bulunuyor. Taraflar arasındaki işbirliği, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi islami çalışmalar fakültesi bünyesindeki İslami finans ve ekonomi doktora programını da kapsıyor. İşbirliği anlaşması kapsamında taraflar öğrenci değişimi programları da geliştirecek. Taraflar, aynı alanlarda eğitim veren fakülteleri arasında, 'misafir araştırmacı' programı oluşturacak ve araştırma projelerinde işbirliği de gerçekleştirecek. Buna ek olarak, iki üniversite ortak eğitim, ortak danışmanlık ve dönüşümlü ziyaretlere imkan sağlayacak şekilde, çok disiplinli yaz okulu programları da geliştirecek. Ayrıca; taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerini daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacak ortamı geliştirmek amacıyla, Osmanlı tarihi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) çalışmaları ve Körfez çalışmaları konularında işbirliğine gidecek. Bu çalışmalar faaliyete geçtiğinde, İHU ve HBKU, Arapça ve Türkçe dil okullarını birbirlerinin öğrencilerinin kullanımına açacak.

