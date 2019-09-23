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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İbn Haldun Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılı başladı

- İbn Haldun Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılı başladı

- Törenden detay

Açılış Töreni Eğitim Yılı Uluslararası Öğrenciler Yeni Eğitim Yılı 

- - Konuşmalar
- - Röp
- - Ödül töreni
- - Başlangıç dersi
- - Genel ve detay

( İSTANBUL ) İbn Haldun Üniversitesi’nde 2019-2020 akademik yılı başladı İSTANBUL

- İbn Haldun Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı düzenlenen törenle başladı.
İbn Haldun Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı düzenlenen açılış töreniyle yeni eğitim yılına başladı.
İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir’deki yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. 2018 yılının her iki dönemde en yüksek ortalama alan ilk üç öğretim üyeleri; Prof. Erik Ivar Ringmar, Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Nilgün Öcal, Dr. Öğretim Üyesi Munirah Mohammed Alaboudi’ye ödülleri takdim edildi. Törende açıklamalarda bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, 3’üncü akademik yılının açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bin 600’e yakın öğrencimizle akademik yılımıza girmiş olduk. Üniversitemizde yüzde 60 civarında lisansüstü öğrenci, yüzde 40 civarında da lisans öğrencisi bulunuyor. Hedefimiz üniversitemizi bir araştırma üniversitesi yapmak. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzde 30’dan fazla öğrencimiz uluslararası öğrenciler. Şu anda 75 ülkeden öğrencimiz var. Hedefimiz üniversitemizi küresel hale getirmek" dedi.
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Hocalarınızdan azami derecede istifade edin. Gelişen ve değişen dünyanın hızına ayak uydurabilmek için o ana yoğunlaşarak, vaktinizi iyi değerlendirin. Ayrıca İstanbul’un sizlere sunduğu sosyal, kültürel ve tarihi birikimin de farkında olun ve önemseyin” şeklinde konuştu.
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan da, yeni akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız çok heyecanlı. Hocalarımızın, bu üniversitenin uzun soluklu bir yolculuğun bilincinde olarak, her geçen yıl taş üstüne taş koyarak üniversitenin kurumsal kültürünün oturmasına hizmet etmek ve öğrencilerimizi de bu vizyonla yetiştirmeniz gerekiyor. Öğrencilerin kendilerine çok yüksek ve ciddi hedefler koymaları gerekiyor. Zaten bu üniversiteye gelmeniz, idealleri yüksek öğrenciler olduğunuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Tören, Prof. Dr. Erik Ringmar tarafından ’Küreselleşen Dünyada Kültürün Yeri’ başlıklı açılış dersi ile sona erdi.
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