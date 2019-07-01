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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İBB Yaz İzci Kampı başladı - İSTANBUL Haberi

İBB Yaz İzci Kampı başladı - İSTANBUL Haberi

- Mehteran konseri - Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi - Öğrenci ve velilerle röportajlar - İzci kafilesinin yola çıkmasıİBB Yaz İzci Kampı başladı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi, Beykoz Kent Ormanı'na törenle uğurlandıİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "Yaz İzci Kampı" başladı.
İBB Yaz İzci Kampı'nın ilk kafilesi için Saraçhane'deki binanın önünde tören düzenlendi.
Törende, Orkestralar Müdürlüğünün Mehter Takımı gösteri sundu.İzci adaylarının ücretsiz kaldığı kampta, temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilk yardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda eğitim veriliyor.İBB Yaz İzci Kampı, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Dera 

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