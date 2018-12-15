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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İBB tarafından verilen “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buldu

İBB tarafından verilen “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buldu

Ödül töreninden görüntü

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı Uluslararası Gori 

-Hayri Baraçlı ödül vermesinden görüntü
-Tanıtım gösterilerinden görüntü
-Tören kapsamında etkinliklerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak tanımlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buldu. Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri sergileyen sektör temsilcilerine 7 ayrı kategoride toplam 20 ödül takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı-IOHS EXPO” sona erdi. 3 gün süren fuar ve kongrenin ardından iş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olan “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buldu. Kristal Baret Ödülleri için ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren yüzlerce kamu kurum, kuruluş ve özel firmalar başvuruda bulundu. 7 ayrı kategoride kabul edilen başvurular Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri açısından değerlendirildi. Uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül almaya hak kazanan sektör temsilcileri için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda tören düzenlendi.
Toplam 20 ödül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit ve Sağlık Daire Başkanı Muzaffer Saraç tarafından takdim edildi.
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